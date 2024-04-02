ChatGPT'yi bu şekilde kullanabileceksiniz! Artık zorunlu değil

OpenAI'nin yapay zeka modeli ChatGPT, artık hesap açmadan da erişilebilir hale geldi. Bu adım, OpenAI'in yapay zeka teknolojisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve kullanımını kolaylaştırma hedefine bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor.

OpenAI, ChatGPT'yi hesap açmadan da kullanılabilir hale getirme kararı aldı. Bu yeni adım, yapay zekadan daha geniş kesimlerin faydalanabilmesini sağlamayı hedefliyor. Ancak, hesap oluşturmadan kullanıcıların bazı kategorilerde sorgulamaları kısıtlanacak.

GPT-4'e yönlendirmek amacıyla atılmış bir adım

OpenAI'in bu hamlesi, yapay zeka teknolojisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve kullanılabilir hale gelmesini amaçlıyor. Şirketin bu adımı, ChatGPT'nin erişimini genişleterek daha fazla eğitim verisi toplamak ve kullanıcıları daha gelişmiş özelliklere sahip olan GPT-4'e yönlendirmek amacıyla atılmış bir adım olarak da değerlendiriliyor.

Ancak, hesap oluşturmadan kullanılabilen ChatGPT'nin bazı kategorilerde sorgulama ve görüntü oluşturma yetenekleri kısıtlanacak. Hangi kategorilerde kısıtlama yapılacağına dair detaylı bilgi verilmese de, OpenAI yetkilileri, bu yeni özellik üzerinde çalışan ekiplerin kötüye kullanımı engellemek için önlemler alacağını belirtti. Bu önlemler, ortaya çıkan tehditlere göre sürekli olarak güncellenecek ve ayarlanacaktır.