Chippin 3 ayda 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı

Chippin 3 ayda 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı
Kullanıcılarına birçok avantaj sunan Chippin, 3 ay içerisinde 2,4 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Koç Grubu'nun sadakat ve ödeme uygulaması Chippin, 2023'ün son 3 ayında büyümesini sürdürerek 2,4 milyon kez indirildi. 2023 sonunda üye sayısını 5 milyon kullanıcıya çıkaran Chippin, aylık cirosunu beş katına çıkardı ve aktif müşteri sayısını 10 kat artırdı. Bu dönemde giriş miktarını aylık bazda %233 oranında artıran Chippin, 300'ün üzerinde marka ile iş birliği yapıyor.

Chippin'de 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı

Chippin, LC Waikiki, Migros, CarrefourSA, Opet, Koçtaş, Arçelik, İpekyol, Kiğılı gibi markalarla iş birliği yaparken, D&R, İpekyol, Machka, Twist ve Ayakkabı Dünyası gibi markalar da yakın zamanda Chippin'e katılacak. Kullanıcılar, belirli miktarın üzerinde alışverişlerde indirim, hediye ChipPuan ve taksitlendirme kampanyalarından faydalanabiliyorlar.

Chippin, ödeme yöntemlerine eklediği alışveriş kredisi seçeneği ile tüketicilere kredi kartı ve banka kartı dışında alternatif sunuyor. Yüzde 2,49 gibi rekabetçi oranlarda tüketici kredileri sunarak tüketicilere finansman avantajı sağlıyor.

Chippin CEO'su Sabri İnci, bilinçli tüketim çağında olduklarını ve sadakat programı kullanmanın stratejik bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Chippin'in başarısını sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden İnci, 10 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmayı ve tüketicinin hayatına dokunan tüm markalarla iş birliği yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!