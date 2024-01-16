Chippin 3 ayda 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı

Kullanıcılarına birçok avantaj sunan Chippin, 3 ay içerisinde 2,4 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Koç Grubu'nun sadakat ve ödeme uygulaması Chippin, 2023'ün son 3 ayında büyümesini sürdürerek 2,4 milyon kez indirildi. 2023 sonunda üye sayısını 5 milyon kullanıcıya çıkaran Chippin, aylık cirosunu beş katına çıkardı ve aktif müşteri sayısını 10 kat artırdı. Bu dönemde giriş miktarını aylık bazda %233 oranında artıran Chippin, 300'ün üzerinde marka ile iş birliği yapıyor.

Chippin'de 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı

Chippin, LC Waikiki, Migros, CarrefourSA, Opet, Koçtaş, Arçelik, İpekyol, Kiğılı gibi markalarla iş birliği yaparken, D&R, İpekyol, Machka, Twist ve Ayakkabı Dünyası gibi markalar da yakın zamanda Chippin'e katılacak. Kullanıcılar, belirli miktarın üzerinde alışverişlerde indirim, hediye ChipPuan ve taksitlendirme kampanyalarından faydalanabiliyorlar.

Chippin, ödeme yöntemlerine eklediği alışveriş kredisi seçeneği ile tüketicilere kredi kartı ve banka kartı dışında alternatif sunuyor. Yüzde 2,49 gibi rekabetçi oranlarda tüketici kredileri sunarak tüketicilere finansman avantajı sağlıyor.

Chippin CEO'su Sabri İnci, bilinçli tüketim çağında olduklarını ve sadakat programı kullanmanın stratejik bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Chippin'in başarısını sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden İnci, 10 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmayı ve tüketicinin hayatına dokunan tüm markalarla iş birliği yapmayı amaçladıklarını söyledi.