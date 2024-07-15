Çinli teknoloji devi vivo, Y37 ve Y37m modellerini tanıttı

vivo, bütçe dostu yeni telefonları Y37 ile Y37m'i duyurdu.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon modelleri Y37 ve Y37m'yi tanıttı. Uygun fiyatları ve dikkat çekici özellikleriyle bu telefonlar, tüketicilerden yoğun ilgi görmeye aday.

vivo Y37 ve Y37m: Neredeyse aynı iki telefon

Y37 ve Y37m modelleri, birbirine çok benzer özelliklere sahip. Her iki model de 6.56 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlük sunan ekranlara sahip. Bu ekranlar, 90 Hz tazeleme oranıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Çentikli tasarıma sahip ekranların üst kısmında, 5 MP çözünürlüğünde selfie kameraları bulunuyor.

Karşınızda vivo Y37 ve Y37m

Güç ve Performans: MediaTek Dimensity 6300 İşlemci

Her iki model de MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunuyor. Y37m modelinde 8 GB'ye kadar RAM, Y37 modelinde ise 12 GB'ye kadar RAM desteği bulunuyor. Her iki telefon da Android 14 tabanlı OriginOS 14 arayüzü ile çalışıyor ve 5.000 mAh kapasiteli bataryaları sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Çift kamera kurulumu ile yüksek kaliteli fotoğraflar

Telefonların arka kısmında çift kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 13 MP çözünürlük sunarken, ikinci sensör titreşimleri azaltarak daha stabil fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.

vivo Y37 ve Y37m teknik özellikler

Ekran: 6.56 inç, HD+ (1612x720 piksel), 90 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: Y37 için 4-6-8-12 GB (LPDDR4X), Y37m için 4-6-8 GB

Depolama: 128-256 GB (eMMC5.1)

Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

Arka Kamera: 13 MP (f/2.2) + titreşim sensörü

Batarya: 5.000 mAh (15W)

İşletim Sistemi: Android 14 (OriginOS 14)

vivo Y37 ve Y37m fiyatları

Farklı RAM ve depolama seçenekleriyle sunulan Y37 ve Y37m modellerinin fiyatları ise şu şekilde:

Y37 fiyatları:

4GB+128GB: 165 dolar

6GB+128GB: 205 dolar

8GB+128GB: 250 dolar

8GB+256GB: 275 dolar

12GB+256GB: 290 dolar

Y37m fiyatları:

4GB+128GB: 140 dolar

6GB+128GB: 205 dolar

8GB+256GB: 275 dolar