Çinli teknoloji devi vivo, yeni akıllı saati "Watch GT"yi tanıttı

vivo, dikdörtgen çerçeveye sahip ilk akıllı saat modeli Watch GT'yi duyurdu.

Çin merkezli teknoloji devi vivo, düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saati "Watch GT"yi duyurdu. Markanın ilk dikdörtgen çerçeveli akıllı saat modeli olan bu ürün, Apple Watch'a benzerliği ile dikkat çekiyor ve tüketicilere çeşitli özellikler sunuyor.

Tasarım ve donanım özellikleri neler?

vivo Watch GT, 1.85 inç boyutunda kavisli bir ekrana sahip ve alüminyum alaşımdan üretilen bir çerçeveye sahip. Saatin iç kısmında, kalp atış hızı ve SpO2 gibi sağlık özelliklerinin yanı sıra bir dizi sensör bulunuyor. 33 gram ağırlığındaki bu akıllı saat, 20 mm'lik kayışlarla uyumlu olarak tasarlandı.

İşletim sistemi ve özellikler

vivo Watch GT, yapay zekâ ile desteklenen BlueOS arayüzü ile çalışıyor. Akıllı not alma özelliği sayesinde notlarınızı akıllı telefonunuzla senkronize edebiliyor ve önemli hatırlatıcıları gösterebiliyor. İşlemcisi hakkında detay verilmemiş olsa da, 505 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan bu saat, tek bir şarjla 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca e-SIM desteği sayesinde, bağımsız olarak telefon görüşmeleri yapabilme imkanı sunuyor.

Satış bilgileri ve Türkiye'ye gelme durumu

14 Haziran tarihinde Çin pazarında satışa sunulacak olan vivo Watch GT'nin, Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz net değil. Ancak saat, 110 dolar gibi uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.