Circle to Search'e çok işinize yarayacak yeni özellik geliyor

Android'in yapay zeka destekli Circle to Search özelliğine yeni bir özellik geliyor

Samsung Galaxy S24 ailesi ile hayatımıza giren "Circle to Search" özelliği ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD merkezli teknoloji devi Google, bu özelliği barkod ve QR kod okuyabilecek.

Circle to Search'ün yeni yeteneği

Webtecno'nun haberine göre; Circle to Search, telefon ekranındaki herhangi bir şeyi elinizle seçip, internet üzerinden arama yapmanızı sağlıyordu. İlk aşamada Galaxy S24'e özel olan özellik, bir süre önce iOS ekosistemi için de kullanıma sunulmuştu. Bu özellik, barkod ve QR kod okumaya da başlamış olacak.

Circle to Search'ün barkod ve QR kod okuma yeteneği, Google uygulamasının "v15.19.45.29.arm64" kodlu beta sürümünde tespit edildi. Ancak bu özellik, henüz geliştirme aşamasında çünkü bağımsız geliştiriciler, bu yeniliği kodlar üzerinde çalıştırmış durumdalar.

Google, üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yani QR kod ve barkod okuma özelliğinin Circle to Search'e ne zaman ekleneceği belli değil. Ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişeceğini düşünüyor. Google, kullanıcıları fazla bekletmeyecektir.