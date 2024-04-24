Coca-Cola ile Microsoft arasında yapay zeka kokan anlaşma!

Coca-Cola, Microsoft ile yeni bir yapay zeka anlaşması gerçekleştirdi.

Coca-Cola, Microsoft ile yaptığı yeni anlaşma ile bulut hizmetlerinden ve yapay zekâ sistemlerinden faydalanacak. İçecek devi, uzun bir süredir Microsoft ile iş birliği yaparak teknolojik dönüşüm sürecini yönetiyordu. Yeni anlaşma, Coca-Cola'nın stratejik ve küresel politikalarını şekillendirmeye devam ediyor.

Coca-Cola ve Microsoft, yapay zekâ becerilerini test ediyorlar

Bu yeni iş birliği kapsamında, Coca-Cola ve Microsoft, yeni nesil teknolojiler üzerinde birlikte çalışacaklar. Özellikle Azure ve üretken yapay zekâ teknolojileri, Coca-Cola'nın çeşitli operasyonlarında kullanılacak. Microsoft 365 için Copilot uygulaması da bu anlaşmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Coca-Cola, daha önce bütün uygulamalarını Microsoft Azure'a taşımıştı ve bu yaklaşımı benimseyen bağımsız şişeleme partnerleri de bulunuyor. Şirket, uzun bir süredir üretken yapay zekâ teknolojilerini pazarlama, üretim ve tedarik zinciri gibi alanlarda aktif olarak kullanıyor.

Şimdi ise Coca-Cola ve Microsoft, dijital asistanlar aracılığıyla üretken yapay zekâ becerilerini test ediyorlar. Azure OpenAI Hizmetleri, Coca-Cola çalışanlarına müşteri deneyimini geliştirme, inovasyonları destekleme, rekabet avantajı elde etme, üretimi arttırma ve yeni iş projeleri geliştirme gibi konularda destek sağlayacak.

Anlaşmanın toplam değeri 1,1 milyar dolar ancak bu miktarın ne kadarının yapay zekâ hizmetlerine ayrılacağı henüz netlik kazanmış değil. Coca-Cola'nın Microsoft'tan Office 365 ve Azure gibi hizmetler aldığı biliniyor ancak Microsoft, anlaşmanın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.