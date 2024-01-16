Copilot'a ücretli abonelik yolda!

Microsoft'un sohbet botu Copilot için ek bir ücretli abonelik getirebileceği düşünülüyor. Copilot Pro ismine sahip olacağı düşünülen bu abonelik, son model yapay zeka araçlarını da ücretli yapabilir.

Microsoft'un yapay zekâ modeli Copilot ile ilgili yeni bir abonelik planının ortaya çıkabileceği bildiriliyor. Copilot'un ücretsiz sürümü, GPT-4 ve DALL-E 3 gibi son model yapay zekâ araçlarına ücretsiz erişim sağlıyordu. Ancak, şirketin Edge tarayıcısında bulunan kodlar, "Copilot Pro" adlı bir ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışıldığını gösteriyor.

Copilot'a ücretli abonelik geliyor

Copilot Pro aboneliği, daha hızlı cevaplar ve yüksek kaliteli görsel üretim gibi gelişmiş özelliklere sahip olabilir. Bu abonelikle, kullanıcılar daha ileri seviye yapay zekâ araçlarına erişim sağlayabilir, ancak bu özelliklerin ücretli hale getirilmesiyle ücretsiz sürümdeki GPT-4 ve DALL-E 3 gibi son model araçlara erişim sınırlanabilir.

Microsoft'un Copilot Pro aboneliğinin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak, şirketin bu ücretli abonelikle daha gelişmiş özelliklere erişim sağlama planları, kullanıcıların Copilot'u daha etkili ve özelleştirilmiş bir şekilde kullanmalarına imkan tanıyabilir.