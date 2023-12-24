Yapay zeka destekli çeviri platformu DeepL, Türkiye'de en çok rağbet gören çeviri uygulamaları arasında bulunuyor. Şimdi DeepL Pro da kullanıma sunuldu.

Yapay zeka destekli çeviri platformu DeepL, kapsamlı özellikler içeren DeepL Pro abonelik hizmetini Türkiye'de kullanıma sundu. DeepL'in ücretsiz sürümü olan DeepL Translator, 31 dil arasında yapay zeka destekli çeviri yapabiliyor. DeepL Pro aboneliği ise işletmelere ve bireylere daha fazla güvenlik, özelleştirme seçenekleri, sınırsız metin çevirisi gibi avantajlar sunuyor.

DeepL Pro kullanıma sunuldu

DeepL CEO'su ve kurucusu Jaroslaw Kutylowski, Türk işletmelerinin yapay zeka uygulamalarına yönelik yüksek talep gördüğünü belirterek, DeepL Pro'nun Türkiye'de kullanıma sunulmasının şirketlere küresel yayılma konusunda fırsatlar sunacağını ifade etti. DeepL Pro, kullanıcılara maksimum veri güvenliği, sınırsız metin çevirisi, belge çevirisi için daha büyük kapasite, daha fazla özelleştirme ve DeepL API entegrasyonu gibi avantajlar sunuyor.