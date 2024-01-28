Dev marka artık akıllı saat üretimini durduruyor

Wear OS akıllı saatleriyle tanınan Fossil Group, artık akıllı saat alanında çalışmayı sonlandırıyor. Şirket, bundan sonra geleneksel saatlere, mücevherlere ve deri ürünlerine daha çok ağırlık verecek.

Fossil, akıllı saat işini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Şirket, Gen 6 serisinin giyilebilir cihazlarının sonuncusu olacağını ve bundan sonra geleneksel saatler, mücevherler ve deri ürünlerine odaklanacağını belirtti.

Fossil artık akıllı saat üretmeyecek

Fossil sözcüsü Amanda Castelli, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Akıllı saat dünyası son birkaç yılda önemli ölçüde geliştiği için, akıllı saat işinden çıkmak stratejik bir karar" dedi. Castelli ayrıca, mevcut Wear OS saatlerini "önümüzdeki birkaç yıl boyunca" güncel tutacaklarını da ekledi.

Fossil, Wear OS'un zorlu yıllarında düzenli olarak akıllı saatler çıkardı ve genellikle CES gibi fuarlarda ön plana çıkıyordu. Ancak şirket bu yıl fuarın dikkat çeken isimlerinden biri olmadı. Ayrıca, Fossil'in 2023 için Qualcomm Snapdragon W5 Plus platformuna sahip yeni bir Gen 7 modeli duyurması bekleniyordu, ancak bu konuda hiçbir açıklama yapılmadı.

Şirket artık geleneksel saatlere, mücevherlere ve deri ürünlere odaklanacak. Akıllı saatlerin popülerliği artsa bile, Fossil için geleneksel saatler hala büyük bir iş hacmi oluşturuyor.