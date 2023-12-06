Discord mobil uygulamasına birbirinden güzel özellikler geldi

Discord, mobil uygulamasını yeniledi. Platforma birçok yenilik gelirken, son hali çok beğeniliyor. İşte detaylar...

Discord, 2015 yılında piyasaya sürdüğü mobil uygulamasına büyük bir güncelleme getirdi. Bu güncelleme ile mobil uygulama, masaüstü platformunun küçültülmüş bir versiyonu olmaktan çıkararak, kendi özel özellikleri ve arayüz geliştirmeleriyle dikkat çekiyor.

Discord'a birçok yenilik geldi

Yeni güncelleme, ekranın alt kısmında belirgin bir şekilde görüntülenen yeni bir gezinme sekmesini içeriyor. Bu sekme, Sunucular, Mesajlar, Bildirimler ve Siz olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor. Sunucular sekmesi, kullanıcının katıldığı sunucuları listelerken, Mesajlar sekmesi bire bir ve grup mesajlarını tek bir yerde topluyor. Bildirimler sekmesi, sunucu olayları, arkadaşlık istekleri ve mesaj yanıtlarını içeriyor ve artık otomatik olarak temizlenebiliyor. Siz sekmesi, kullanıcının hesap ayarlarına hızlı erişim sağlıyor ve yeni bir Geceyarısı temasını içeriyor.

Discord, bu güncelleme ile aynı zamanda sunucu üye listesine hızlı erişim, daha iyi arama filtreleri, mesajları görüntülemek için daha fazla özelleştirme seçeneği ve genel uygulama performansı iyileştirmeleri gibi ek özellikler üzerinde çalıştığını belirtti. Discord'un bu güncellemesi, kullanıcıların mobil uygulama deneyimini daha kullanıcı dostu ve işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.