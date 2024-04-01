Discord'tan yeni hamle! Discord neden böyle bir karar aldı?

Anlık mesajlaşma platformu Discord, oyunseverlerin sık kullandığı bir platform olarak biliniyor. Discord önümüzdeki günlerde uygulama içi reklamlar göstermeye başlayacak. Peki, Discord neden böyle bir karar aldı? İşte, bu değişikliğin altında yatan nedenler

Anlık mesajlaşma platformu Discord, radikal bir kararla önümüzdeki günlerde uygulama içi reklamlar göstermeye başlayacak. Özellikle oyunseverler tarafından tercih edilen bu platformun, yıllardır reklamsız olarak kullanılmasından sonra bu değişiklik, kullanıcılar arasında rahatsızlık yaratabilir.

Discord neden böyle bir karar aldı?

Kullanıcılar reklamları kapatma seçeneğine sahip olacaklar ancak bu özelliğin tüm kullanıcılar için mi açık olacağı yoksa sadece ücretli abonelerin mi faydalanabileceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca, Discord'un algoritmasının kullanıcı davranışlarını izleyerek reklamları oyun odaklı kullanıcılar için göstereceği ifade ediliyor.

2015 yılında piyasaya sürülen Discord'un neredeyse 10. yılında bu kararın altında yatan ana neden, kârlılığı artırma baskısı olarak gösteriliyor. Şirket, daha önce Nitro gibi çeşitli yöntemlerle gelir elde etmeye çalışsa da istenilen seviyeye ulaşılamamış olması, yönetim kurulunun reklamcılıkta bir çözüm görmesine neden oldu.

Ancak, Discord'a eklenecek reklamların kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Oyunseverler ve Discord kullanıcıları, bu değişikliğin platformun dinamiklerine nasıl yansıyacağını ve oyun deneyimlerini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.