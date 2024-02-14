Disney+, abonelik paketlerine büyük zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Disney Plus, 2024 yılının ilk zammını yaparak, abonelik fiyatlarında büyük bir artışa gitti. Disney Plus abonelik fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Disney+ Türkiye, abonelik fiyatlarını kısa bir süre önce önemli ölçüde arttırdı. Bu zam, platformun senenin ilk zammı olma özelliği taşırken, aylık abonelik ücreti yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 134,99 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde, yıllık abonelik ücreti de 649 TL'den 1.349,90 TL'ye çıktı.

Abonelik ücretlerine büyük zam

Yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olanların üyelik ücretleri, 20 Mart 2024 veya sonrası bir tarihte bu yeni fiyatlarla güncellenecek.

Disney+ Türkiye, Haziran 2022'de giriş yaptığında aylık abonelik ücretini 34,99 TL ve yıllık abonelik ücretini 349,90 TL olarak belirlemişti. Ancak aynı yılın sonunda yapılan zamla birlikte aylık abonelik ücreti 64,99 TL'ye, yıllık abonelik ücreti ise 649,90 TL'ye yükselmişti. Firma, 2023 yılında küresel çapta zam yapmış olmasına rağmen Türkiye'de fiyatları değiştirmemişti.

Bu zam, Disney+ platformunun Netflix'e karşı fiyat avantajını büyük ölçüde kaybetmesine yol açtı. Netflix, bu yılın başlarında yaptığı zamla birlikte Temel Plan'ın fiyatını 99,99 TL'den 119,99 TL'ye, Standart Plan'ın fiyatını 149,99 TL'den 176,99 TL'ye ve Özel Plan'ın fiyatını 199,99 TL'den 229,99 TL'ye yükseltmişti.