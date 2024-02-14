Disney'den, Epic Games'e 1,5 milyar dolarlık yatırım kararı

Disney ile Epic Games, bir anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında Disney, Epic Games'e tam 1,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek.

Dünyaca ünlü medya şirketi Disney, video oyun tutkunlarını sevindirecek önemli bir adım attı. Şirket, Fortnite'ın geliştiricisi olan Epic Games'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırımın ardından iki şirket, yepyeni bir oyun ve eğlence dünyası tasarlayacak.

1.5 milyar dolarlık yatırım geliyor

Disney ile Epic Games arasındaki ilişki uzun bir geçmişe dayanıyor. Önceki iş birlikleri sayesinde Marvel, Tron ve Star Wars evrenlerinden bazı karakterlerin Fortnite'a eklenmesi sağlanmıştı. Ancak bu seferki anlaşma çok daha kapsamlı olacak. Epic Games, Disney için özel oyunlar ve içerikler üretecek.

Disney CEO'su Bob Iger, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bu adımın Disney'in video oyun dünyasına en büyük girişi olduğunu belirtti. Iger, büyüme ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma konusunda önemli bir fırsat yakaladıklarını vurguladı.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney ise yaptığı açıklamada, "Disney ve Fortnite topluluklarını bir araya getirecek, kalıcı, açık ve işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturmak için tamamen yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak her iki şirket de bu anlaşmanın oyunculara nasıl yansıyacağı ve hangi yapımların geliştirileceği konusunda henüz detay vermedi.