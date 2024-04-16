Disney+'tan ne izleyeceğine karar veremeyenler için çözüm!

Disney+'ın yeni güncellemesiyle Star Wars ve Marvel hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yakın zamanda logosunu da yenileyen platform, uygulamasına ekleyeceği iki yeni kanal ile izleyicilere 7/24 özel içerik sunacak. Bu güncellemeyle birlikte Disney+, geniş bir yelpazede yayın yapacak ve Star Wars ve Marvel yapımlarına odaklanacak.

Eğlence endüstrisinin dev ismi Disney+, yakın zamanda yaptığı bir güncellemeyle uygulamasına yeni özellikler ekleyerek Star Wars ve Marvel hayranlarını sevindirecek.

Disney+'dan ne izleyeceğiz derdine çözüm

Logosunu da yenileyen Disney+, artık 7/24 Star Wars ve Marvel yapımlarına özel yayın yapan iki yeni kanal sunacak. Ancak bu kanallar, Pluto ve Tubi gibi ücretsiz ancak reklamlı yayın servislerine benzer bir şekilde çalışacak ve izleyiciler belirli programları seçme şansına sahip olmayacaklar.

Disney'in elinde sadece Star Wars ve Marvel yapımları yok. Son olarak Hulu'u da bünyesine katan eğlence devi, klasik animasyonlarından National Geographic belgesellerine, Pixar yapımlarından dizi ve filmlere kadar geniş bir yelpazede kanallar sunabilir. Ancak bu kanallara erişim için Disney+ aboneliği gerekecek ve Disney, bu yayınlarda reklamlara da yer verecek.

Henüz kanalların çıkış tarihi veya işleyişiyle ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu söylentiler Disney'in izleyicileri uygulamadan uzaklaştırmama hedefiyle uyumlu görünüyor. Son dönemde yükselişte olan ücretsiz reklam destekli yayın televizyonu konseptinin etkisiyle, Disney gibi büyük firmaların da benzer adımları atmaları bekleniyor.

Amazon ve Netflix gibi platformlar da reklam destekli ücretsiz yayın servislerine ve kanallara sahip. Bunların yanı sıra, Disney gelecekte ESPN'in sadece dijital yayın yapan bir versiyonunu devreye almayı planlıyor. Warner Bros. Discovery ve Fox da benzer şekilde spor paketlerine odaklanarak bu trende katılacaklar. Sonuç olarak, yayın servisleri reklamlı ücretsiz kanallar ve ücretli paketlerle, kısmen kablolu TV dönemine geri dönüş yapıyor gibi görünüyor.