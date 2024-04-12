DJI, drone teknolojisinde yeniliğin adı: Avata 2

Drone dünyasının önde gelen isimlerinden DJI, uzun zamandır beklenen yeni modeli Avata 2'yi sonunda duyurdu. Bugün gerçekleştirilen etkinlikle tanıtılan Avata 2, kullanıcılarına üst düzey özellikler ve etkileyici performans vadediyor.

Drone teknolojisinin öncülerinden DJI, bugün düzenlediği etkinlikle merakla beklenen yeni modeli Avata 2'yi resmen duyurdu. Avata'nın başarısını devam ettirecek olan bu yenilikçi drone, kullanıcılarına heyecan verici özellikler sunuyor. DJI Avata 2'nin tüketicilere vaat ettiği yenilikler neler?

DJI Avata 2'nin tüketicilere vaat ettiği yenilikler

DJI Avata 2'nin en dikkat çekici özelliği kuşkusuz kamera performansı. 1/1,3" sensöre sahip 12 MP'lik kamera, 155 derece görüş açısıyla 4K 60 fps'de HDR videolar çekebilmenin yanı sıra, 2.7K 120 fps'de ağır çekim imkanı sunuyor. Bu drone, büyük sensörü sayesinde düşük ışıkta bile etkileyici görüntüler yakalıyor.

Avata 2, 23 dakikaya kadar kesintisiz uçuş süresi ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Dahili gimbal desteği ve 13 kilometreye kadar mesafede 24 ms gecikme süresi ile video aktarımı yapabilme özelliği de bulunuyor. DJI Fly uygulaması ile çekilen görüntüleri 5 metreye kadar mesafedeki başka bir drone'a canlı olarak aktarabilme özelliği ise dikkat çeken detaylar arasında.

Ayrıca, cihazın 46 GB'ye kadar depolama alanına sahip olduğunu ve bu sayede 90 dakikaya kadar 1080p 60 fps video kaydı yapabileceğini belirtmek gerek. Kaydedilen videolar, Wi-Fi bağlantısı ile kolaylıkla bir telefona veya bilgisayara aktarılabilecek.

DJI'nın yaptığı açıklamaya göre, Avata 2 tek başına 489 dolara satılacak. Set halinde almayı düşünen tüketiciler ise fiyatın 1.199 dolara kadar çıkabileceğini görecekler. DJI Avata 2, drone teknolojisinin sınırlarını bir kez daha genişletiyor ve kullanıcılarına üstün performans sunuyor.