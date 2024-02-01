Dört ayaklı bir robot köpek, ilk kez Dünya dışından kontrol edilebildi

Astronotlar, tarihte ilk kez Dünya dışından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Dünya'da bulunan bir robotu yönetmeyi başarabildi.

Dört ayaklı bir robot köpek, Dünya atmosferinin dışındaki bir insan tarafından kontrol edildi ve bu, uzaydan kontrol edilen ilk dört ayaklı robot oldu. Daha önce, uzaydan sadece tekerlekli robotlar kontrol edilmişti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Marcus Wandt, Ocak ayında gerçekleştirilen "Yüzey Avatarı" testinin bir parçası olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) Dünya'daki çeşitli robotik sistemleri kontrol etti. Bu test, gelecekte insan komutanların, Ay veya Mars gibi diğer uzay cisimlerindeki robotları kontrol etmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor.

Kontrol etmeyi başardılar

Wandt, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından oluşturulan bacaklara sahip bir robot köpeğe benzeyen Bert'i kontrol ediyordu. Bert, tekerleklerle ulaşılamayan çeşitli arazilerde yürümek ve insan meslektaşlarının erişemediği küçük mağaraları keşfetmek için tasarlanmıştı.

DLR'nin Mars laboratuvarını keşfetmesini sağlamak için robot köpeği kontrol eden Wandt, aynı zamanda DLR'nin insansı bir hizmet robotu olan Rollin" Justin ve ESA'nın Interact keşif aracı olan diğer iki robotla da ilgileniyordu. Zaman gecikmelerinin bir robotun uzaydan kontrol edilmesini nasıl etkileyebileceğini araştıran önceki deneylerden yola çıkarak, bu sefer iki robotun birlikte bir görevi başarıyla tamamladığı görüldü.

DLR, açıklamasında, farklı robotların bir araya gelerek bir görevi tamamlamasının karmaşık olduğunu belirtti ve Rollin" Justin ve ESA'nın Interact keşif aracının kısa bir boru döşeme görevini başarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu testlerin hedeflerinden biri, astronotların bir gün birden fazla robotu kontrol ederek gerektiği gibi yarı veya tamamen özerk hareket ettirmelerine olanak sağlamak. DLR Robotik ve Mekatronik Enstitüsü Direktörü Alin Albu-Schäffer, gelecekteki Ay ve Mars istasyonlarının astronotlar tarafından rehberlik edilen robotlar tarafından inşa edileceğini ve bakımının yapılacağını belirtti.