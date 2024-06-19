Drone'lar için özel hava otobanları geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, drone'ların güvenliğini sağlamak için özel hava güzergahları oluşturulacağını açıkladı.

Drone olarak bilinen insansız hava araçları (İHA), savunma sanayinden tarıma kadar birçok sektörde kullanım alanı buldu ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Şehir içi ve şehirler arası drone güzergâhları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) drone'lar için özel hava koridorları oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Uraloğlu, Türkiye'de toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 kayıtlı drone bulunduğunu ifade etti. Bu drone'ların güvenli ve düzenli bir şekilde uçabilmeleri için, karayollarındaki güzergâhlara benzer şekilde özel uçuş rotaları planlanıyor.

Bakan Uraloğlu, drone'lar için şehir içi ve şehirler arası güzergâhlar oluşturulacağını ve bu güzergâhların güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alınacağını açıkladı. Bu güzergâhlar üzerinde, arızalanan drone'lara müdahale edebilecek tamir istasyonlarının kurulması da planlar arasında yer alıyor. Ayrıca, drone'lar için özel takip ve trafik sistemlerinin de devreye sokulacağı belirtildi.

Güvenli uçuş için yeni düzenlemeler

Uraloğlu, drone'ların güvenli uçuşunu sağlamak için farklı türdeki araçlara benzer düzenlemeler getirileceğini söyledi. Bu kapsamda, güzergâh üzerindeki tamir istasyonları ve trafik sistemleri ile drone'ların kesintisiz ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri sağlanacak. Bu sistemlerin detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, drone'ların hem şehir içi hem de şehirler arası uçuşlarında büyük bir kolaylık ve güvenlik sağlayacağı öngörülüyor.