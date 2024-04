Dünyanın en büyük 3D yazıcısı tanıtıldı!

Maine Üniversitesi tarafından geliştirilen dünyanın en büyük yazıcısı FoF 1.0 tanıtıldı.

Maine Üniversitesi, dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısını tanıtarak büyük bir teknolojik adım attı. Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) olarak adlandırılan bu dev yazıcı, 29 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde nesneler basabiliyor. Üstelik saatte 500 kiloya kadar baskı yapabilmesiyle oldukça hızlı bir performans sergiliyor.

Tek katlı bir evi yaklaşık 80 saatte tamamlayabiliyor

Bu devasa yazıcı, karmaşık işlerin farklı yönlerine uyacak şekilde dinamik olarak baskı teknikleri arasında geçiş yapabiliyor. Büyük ölçekli eklemeli üretim, eksiltmeli üretim, sürekli bant yerleştirme ve robot kol işlemleri gibi çeşitli teknikler arasında geçiş yapabilen yazıcı, konut, altyapı ve askeri araçların geliştirilmesinde kullanılabiliyor.

Maine Üniversitesi Gelişmiş Yapılar ve Kompozitler Merkezi Direktörü Dr. Habib Dagher, yazıcının ürettiği malzemelerin çoğunun geri dönüştürülebilir olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, yazıcı ahşap artıkları gibi biyobazlı malzemelere odaklanıyor ve bir gün tüm mahallelerin inşasında kullanılabileceğini iddia ediyor. Yazıcı, tek katlı bir evi yaklaşık 80 saatte tamamlayabiliyor.

Maine Üniversitesi kampüsünde daha önce dünyanın en büyük 3D yazıcısı rekorunu elinde bulunduran bir model daha bulunuyordu. Ancak yeni FoF 1.0, bu yazıcının dört katı büyüklüğünde. İki yazıcı da aynı yerde bulunduğundan, aynı projelerin farklı yönleri üzerinde eş zamanlı olarak çalışabiliyorlar.

Maine Üniversitesi, yakında Green Engineering and Materials (GEM) Factory of the Future adlı yeni bir araştırma laboratuvarının temelini atacak. Bu laboratuvar, her iki yazıcının da evi olacak ve daha sürdürülebilir üretim uygulamalarını kolaylaştırmayı ve ölçeklendirmeyi hedefliyor. Gelecekte, daha büyük yazıcılara da ev sahipliği yapması planlanıyor.