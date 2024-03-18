Dünyanın en büyük soundbar markası belli odu

Dünyanın en büyük soundbar markası belirlendi ve liderlik Samsung'un oldu.

Samsung, FutureSource Consulting'in son raporuna göre 2023 yılında dünyanın en büyük soundbar markası unvanını koruyor. Güney Koreli teknoloji devi, uzun bir süredir sektördeki liderliğini sürdürüyor.

Alandaki liderliğini pekiştirdi

FutureSource Consulting'in araştırmasına göre, Samsung 2023 yılında dünya genelinde %18,8 pazar payı ve %20,3 gelir payı elde ederek bu alandaki liderliğini pekiştirdi.

Samsung, 2013 yılından beri aralıksız olarak en büyük soundbar markası olma unvanını taşıyor. Şirket, bu başarısını sürekli olarak sınırları zorlayan üst düzey soundbar ürünleri ve yenilikçi teknolojileriyle sağlıyor. Örneğin, Samsung'un Q-Symphony özelliği, soundbar hoparlörlerini eşleştirilmiş bir televizyonla senkronize ederek sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca, soundbar'ın kurulduğu odaya göre otomatik olarak sesi ayarlayan SpaceFit Sound özelliği ve kablosuz Dolby Atmos gibi özellikler de dikkat çekiyor.

Samsung'un 2023 yılının en iyi soundbar'ı seçilen HW-Q990C modeli, 11.1.4 kanallı ses ve 656W ses çıkışıyla benzersiz bir ses deneyimi sunuyor. Bu ürün, şirketin sektördeki liderliğini ve teknolojideki ilerlemesini vurguluyor.