Dünyanın en çok satan telefonları hangileri? İşte, dünyanın en çok satan 10 telefonu

Dünyanın en çok satan telefonları hangileri? İşte, dünyanın en çok satan 10 telefonu
Teknoloji dünyasında her zaman ilgi çeken konuların başında en çok satan telefon modelleri gelir. Tüm zamanların en popüler ve en çok tercih edilen telefonları belirlendi. peki, dünyanın en çok satan telefonları hangileri? İşte, dünyanın en yüksek satış adedine sahip 10 telefonu...

Teknoloji dünyasında dikkat çeken bir liste daha gün yüzüne çıktı. Tüm zamanların en çok satan telefon modelleri belirlendi. Listede hangi telefonların zirveye yerleştiği oldukça merak konusu. İşte, dünyanın en yüksek satış adedine sahip 10 telefonu...

Dünyanın en çok satan 10 telefonu

10. Nokia 6600 - 157 milyon

9. iPhone 11 - 160 milyon

8. iPhone 7 - 161 milyon

7. Nokia 3210 - 164 milyon

6. iPhone 5S - 167 milyon

5. iPhone 6s - 174 milyon

4. Nokia 105 - 200 milyon

3. iPhone 6 - 224 milyon

2. Nokia 1110 - 248 milyon

1. Nokia 1100 - 250 milyon

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