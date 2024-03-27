Dünyanın en çok satan telefonları hangileri? İşte, dünyanın en çok satan 10 telefonu

Teknoloji dünyasında her zaman ilgi çeken konuların başında en çok satan telefon modelleri gelir. Tüm zamanların en popüler ve en çok tercih edilen telefonları belirlendi. peki, dünyanın en çok satan telefonları hangileri? İşte, dünyanın en yüksek satış adedine sahip 10 telefonu...