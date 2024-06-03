Dünyanın en güçlü işlemcisi geliyor! AMD, Computex 2024'te Ryzen 9000 serisi işlemcilerini tanıttı

AMD, Ryzen 9000 serisi işlemcilerini duyurdu.

ABD'li yarı iletken üreticisi AMD, Computex 2024 fuarında dikkat çekici bir lansmana imza attı. Şirket, yeni Ryzen 9000 serisi işlemcilerini duyurdu ve serinin amiral gemisi olan Ryzen 9 9950X, şimdiden büyük bir ilgi topladı. AMD'nin iddiasına göre, bu model dünyanın en güçlü masaüstü işlemcisi olma özelliğini taşıyor.

Zen 5 mimarisi ve üstün performans

Ryzen 9 9950X, AMD'nin ileri teknoloji Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilmiş durumda. Bu güçlü işlemci, 5,7 GHz hızında çalışarak dikkat çekici bir performans sunuyor. 80 MB ön bellek kapasitesi, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olan işlemci, önceki nesil rakiplerine kıyasla yüzde 16 oranında performans artışı vadediyor.

"Bu bir canavar"

AMD, Ryzen 9 9950X'in gücünü vurgularken, özellikle Intel'in Core i9-14900K modeli ile kıyaslamalar yaptı. AMD tarafından paylaşılan verilere göre, Ryzen 9 9950X, Blender uygulamasında yüzde 56'ya varan, Cinebench 2024'te ise yüzde 21'e varan performans artışı sağlıyor. Ayrıca, oyun performansında da büyük bir gelişme sunuyor. AMD'nin üst düzey yöneticilerinden Donny Woligroski, bu işlemciyi "canavar" olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamalara göre, Ryzen 9 9950X, Horizon Zero Dawn oyununda yüzde 23'e kadar, Borderlands 3 oyununda ise yüzde 4 oranında performans artışı sağlıyor. Bu performans artışları, oyuncular ve yüksek performanslı bilgisayar kullanıcıları için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

AM5 soket uyumluluğu ve uzun vadeli destek

AMD, yeni işlemcilerinin AM5 soketine uygun olduğunu ve bu soket tipini 2027'ye kadar desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Bu da 2022'de duyurulan AM5 soketli anakart sahiplerinin, yeni Ryzen 9000 serisi işlemcileri doğrudan kullanabilecekleri anlamına geliyor. Bu uyumluluk, kullanıcıların mevcut sistemlerini yükseltmelerini kolaylaştırıyor ve uzun vadeli yatırım yapmalarını sağlıyor.

Piyasaya sürülme tarihi ve fiyat beklentileri

AMD, yeni Ryzen 9000 serisi işlemcilerinin Temmuz 2024 itibarıyla piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ancak, fiyatlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni işlemcilerin fiyatlarının ne olacağı konusunda daha fazla bilgi, önümüzdeki aylarda açıklanacak.

AMD'nin Computex 2024'te gerçekleştirdiği bu lansman, teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Ryzen 9 9950X'in performansıyla dikkat çeken bu yeni serinin, hem profesyonel kullanıcılara hem de oyunculara yönelik sunduğu yenilikler, işlemci pazarında rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.