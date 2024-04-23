Dünyanın en güvenilir yapay zeka dil modelleri belli oldu! Listenin zirvesinde hangi model var?

Stanford Üniversitesi, dünyanın en güvenilir yapay zeka dil modellerini araştırdı.

Stanford Üniversitesi'nin "AI Index 2024" raporu, yapay zekânın giderek daha baskın bir role sahip olduğu günümüzde sektördeki önemli gelişmeleri ortaya koyuyor. Bu kez, Stanford Üniversitesi araştırmacıları yapay zekânın dil modellerini DecodingTrust ilkeleri doğrultusunda detaylı bir şekilde test etti.

DecodingTrust, yapay zekânın adil davranma, önyargı üretme, gizliliği koruma, güvenlik ve makine öğrenimi etiği gibi kritik konularında değerlendirilmesini sağlayan bir sistemdir. Stanford Üniversitesi, bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, mevcut tüm önemli yapay zekâ dil modellerini değerlendirdi.

Dünyanın en güvenilir yapay zeka dil modelleri

Araştırmaya göre, dünyanın en güvenilir yapay zekâ dil modeli, Anthropic tarafından geliştirilen Claude-2 oldu. Bu model, yapılan testlerde 84,52 puan elde etti. Listenin ikinci sırasında, Meta'nın Llama-2-Chat-7b modeli yer alıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, OpenAI'ın GPT-4 modeli ise listenin orta sıralarında bulunuyor.

Yapay zekâ modeli ve DecodingTrust testine göre aldıkları puan şu şekilde: