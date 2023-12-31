Dünyanın en uzun kara ve deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi! 2.5 milyon ev....

İngiltere ile Danimarka arasındaki dünyanın en uzun kara ve deniz altı elektrik kablosu bugün ticari faaliyetlere başladı. Bu kablo sayesinde 2.5 milyon evin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

İngiltere ile Danimarka arasında dünyanın en uzun kara ve deniz altı elektrik kablosu olan Viking Link, 767 km uzunluğa ve 1.4 GW elektrik iletme kapasitesine sahip olarak hizmete girdi. Lincolnshire'daki trafo merkezini Danimarka'nın güneyindeki Jutland'daki Revsing trafo merkeziyle birleştiren bu projenin toplam maliyeti 1.7 milyar euro oldu.

2.5 milyon evin ihtiyacını karşılayacak

National Grid ve Energinet tarafından hayata geçirilen projenin, İngiltere'deki 2.5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.

Viking Link, İngiltere ve Danimarka'da bulunan rüzgar türbinlerinden elde edilen fazla elektriği ihtiyaç duyulan ülkeye iletmeyi amaçlıyor. Bu sayede enerji ithalat maliyetlerinde tasarruf sağlanması ve temiz enerjinin daha etkili bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

National Grid Ventures'ın Başkanı Katie Jackson, Viking Link'in İngiltere'yi temiz, yeşil enerjiyle buluşturarak arz güvenliğini artırdığını ve tüketicilere önemli miktarda karbon ve maliyet tasarrufu sağladığını belirtti. Projeden elde edilecek tasarrufların önümüzdeki on yıl içinde İngiltere'deki tüketicilere 500 milyon euro üzerinde avantaj sağlaması bekleniyor.

National Grid, bu projeyle birlikte komşu ülkelerle enerji bağlantılarının önemini vurgulayarak, rüzgar enerjisinin artmasıyla beraber arz güvenliğinin ve fiyatların düşürülmesinin kritik bir rol oynayacağını ifade etti. Bu gelişme, çevre dostu enerji iletimi ve uluslararası enerji iş birliğinin önemine dikkat çekiyor.

Bu yılın başlarında National Grid, Hollandalı iletim sistemi işletmecisi TenneT ile İngiltere ile Hollanda arasında LionLink adlı 1.8 GW'lık yeni bir enterkonnekte bağlantı için planlarını duyurmuştu. LionLink projesinin 2030'ların başlarında hizmete girmesi planlanıyor.