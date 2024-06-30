Dünyanın ilk GPT-4o özellikli akıllı gözlüğü: Solos AirGo Vision

Solos, AirGo Vision olarak adlandırılan akıllı gözlüğü tanıttı.

Akıllı gözlük denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri olan Solos, günlük hayatı kolaylaştıracak yenilikçi bir ürünle teknoloji severlerin karşısına çıktı. Solos'un yeni ürünü AirGo Vision, GPT-4o ve üretken yapay zeka desteği ile dünyanın ilk akıllı gözlüğü olma özelliğini taşıyor.

GPT-4o ve üretken yapay zeka desteği

AirGo Vision, GPT-4o ve görsel girdiyi analiz edebilen üretken yapay zekaya sahip ilk akıllı gözlük olarak dikkat çekiyor. Bu yenilikçi gözlük, entegre kamerası sayesinde çevrede olup bitenleri anında analiz edebiliyor ve görsel girdiye dayalı gerçek zamanlı bilgiler sunabiliyor. Teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmayan bu kamera, gözlüğün çevresindeki insanları, nesneleri, simgesel yapıları ve eşyaları tanıma kabiliyetine sahip.

AirGo Vision'ın özellikleri neler?

Solos AirGo Vision, sahip olduğu yapay zeka ve gelişmiş kamera teknolojisi ile kullanıcılarına birçok pratik özellik sunuyor:

Gözlük, kullanıcıların gitmek istedikleri yerlere en kısa yoldan ulaşmaları için yol tarifi ve rota önerileri sunuyor.

Mağazalardaki fiyatları kontrol edip karşılaştırma yapabilen gözlük, en uygun fiyatlı ürünü nerede bulabileceğinizi size söyleyebiliyor.

Kullanıcıların sesli komutlarına yanıt verebilen gözlük, eller serbest kullanım kolaylığı sağlıyor.

Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı

Solos AirGo Vision, bu yıl içinde satışa sunulacak. Kesin çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, ürünün üç farklı çerçeve tipiyle birlikte piyasaya sürüleceği biliniyor. AirGo Vision'ın fiyat etiketi ise 250 dolar olarak belirlenmiş durumda.