Dünya'nın ilk NFT yarışması İstanbul'da gerçekleşti

Dünyanın ilk NFT fotoğraf yarışması, Awards Photos'un ödül töreni dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Yarışma, 6 farklı kategoride düzenlendi.

Dünyanın ilk NFT fotoğraf yarışması, Awards Photos'un ödül töreni dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Geleneksel fotoğrafçılığı modern teknoloji ile birleştirerek sanat dünyasına yeni bir perspektif sunmayı amaçlayan yarışma, 6 farklı kategoride düzenlendi.

DÜNYA'NIN İLK NFT FOTOĞRAF YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Ödül töreni, FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu), Seed.Photo ve Bybit NFT'nin desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirildi. Tören kapsamında, Yıldız ve Güliz Asyalı bir keman konseri verildi. Yarışmanın jürisi, yaratıcı konsept, insan, doğa, açık renk, açık monokrom ve seyahat kategorilerinde değerlendirme yaptı. Yarışmanın kazananları, farklı kategorilerde ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Seed.Photo Kurucu Ortağı Ashkan Alex Atashkar, Awards Photos'un geleneksel fotoğrafçılığı, blockchain teknolojisi ve NFT sanatını bir araya getirerek yeni bir çağın kapılarını araladığını belirtti. Atashkar, yapay zekanın sanat dünyasına etkisini ve Blockhain teknolojisinin eser hırsızlığı konusunda sunduğu çözümleri tartıştı.

Awards Photos Türkiye Elçisi İlter Yılmaz ise ödül töreninin İstanbul'da gerçekleştirilmesinden büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Yılmaz, NFT teknolojisinin sanatçıların eserlerini korumasına ve yeni gelir kaynakları sağlamasına olanak tanıdığını vurgulayarak, etkinliğin amacının NFT fotoğrafçılığını tabana yayarak daha fazla sanatçının NFT dünyasına girmesini ve eserlerini korumalarını sağlamak için farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.