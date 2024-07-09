Dünyanın ilk yapay zekâ güzellik yarışması sonuçlandı! Türkiye'den iki yarışmacı katıldı

Dünyanın ilk yapay zekâ güzellik yarışmasının kazananı Faslı model Kenza Layli oldu. Peki, büyük ödül ne kadar? Yapay zeka güzellik yarışması ödülü ne kadar? Detaylar, haberimizde...

İlk yapay zeka güzellik yarışması gerçekleştirildi. Yapay zeka ile üretilen 10 model arasından iki Türk model finale kalmıştı.

Yarışmanın birincisi belli oldu.

Türk modeller finaldeydi

Türkiye'den yarışmaya katılan Seren Ay ve Asena İlik, ne yazık ki yarışmayı kazanamadılar. "Miss AI" yarışmasının büyük ödülünü Faslı model Kenza Layli kazandı.

Kenza Layli'yi tasarlayan içerik üreticisi, 13 bin dolarlık ödülün sahibi oldu ve bu başarıyla tarihe geçti.

Instagram'da 194 binden fazla takipçiye sahip olan Kenza Layli, jüri tarafından yüksek kaliteli detayları ve yüzündeki tutarlılık ile övgü aldı. Yapılan açıklamada, "Yüzünde harika bir tutarlılık vardı. Eller, gözler ve kıyafetler gibi detaylarda yüksek kaliteye ulaşmıştı." ifadelerine yer verildi.

Yarışmada ikincilik ödülü Fransız model Lalina'ya, üçüncülük ödülü ise Portekizli Olivia C'ye verildi. Lalina, 5.000 dolarlık ödül kazanırken, Olivia C ise 2.000 dolarlık ödülün sahibi oldu. Türk modeller ise dereceye girmeyi başaramadı.