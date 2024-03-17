Dünyanın ilk yapay zeka yasasını onaylandı! Yapay zeka yasasında neler var?

Dünyanın ilk yapay zeka yasasını onaylandı! Yapay zeka yasasında neler var?
Avrupa Parlamentosu, yapay zeka kullanımını düzenleyen tarihi bir adım attı. Dünyanın ilk yapay zeka yasası olarak öne çıkan Avrupa Yapay Zeka Yasası, insan haklarını korumak ve belirli yapay zeka uygulamalarını sınırlamak amacıyla onaylandı.

Avrupa Parlamentosu, yapay zeka kullanımına yönelik tarihi bir adım attı. Dünyada benzerine az rastlanan bir kararla, Avrupa Yapay Zeka Yasası'nı resmen onayladı. Bu yasa, insan haklarını korumak ve belirli yapay zeka uygulamalarını sınırlamak amacıyla tasarlandı.

PARLAMENTO GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Yasa ile birlikte, yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemler de dahil olmak üzere, insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin uzlaştığı bu düzenleme, parlamento genel kurulunda kabul edildi.

Avrupa Yapay Zeka Yasası, 46’ya karşı 523 üyenin oyuyla kabul edildi ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından aşamalı olarak yürürlüğe girecek. Bu yasa, özellikle güvenlik güçleri tarafından kullanılan biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımı konusunda sınırlamalar getiriyor.

Yapay zeka sistemlerinin yaşamsal alanlarda kullanımı da düzenleniyor. Sağlık, güvenlik, temel haklar, çevre, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda kullanılacak yapay zeka uygulamalarına katı koşullar getiriliyor. Bu koşullar arasında, detaylı belgeler, net kullanıcı bilgileri ve insan gözetimi gibi önlemler bulunuyor.

Yasaya göre, yapay zeka uygulamalarının açık ve net bir şekilde belirtilmesi de zorunlu hale geliyor. Ayrıca, vatandaşların yapay zeka sistemleri hakkında şikayette bulunma ve haklarını etkileyen yüksek riskli yapay zeka sistemlerine dayalı kararlar hakkında bilgi edinme hakları da korunuyor.

Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu karar, yapay zeka konusunda dünya çapında bir standart belirleme açısından da büyük önem taşıyor. Yasaya uymayan şirketlerin ise ciddi para cezalarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

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