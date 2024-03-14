Dünyanın önde gelen yapay zeka alanındaki gelişmelerden biri olarak, Cognition AI adlı girişim tarafından "Devin" adı verilen dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi tanıtıldı.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla ilerlemesiyle birlikte, günümüzde sadece büyük şirketler değil, küçük ölçekli girişimler de üretken yapay zeka geliştirmeye odaklanıyorlar.

Devin'in özellikleri neler?

Devin, Microsoft, OpenAI ve Github gibi dev firmaların işbirliğiyle geliştirilen Github Copilot gibi diğer kodlama asistanlarından farklı bir seviyede bulunuyor. Devin, sadece kodlama önerileri sunmakla kalmayıp aynı zamanda bir yazılım projesini baştan sona yönetebilecek ve tamamlayacak yeteneğe sahip. Cognition AI'ın ifadesine göre, Devin gibi kapsamlı bir yapay zeka ürünü şu ana kadar piyasada bulunmuyor. Devin, hatta Upwork gibi platformlarda bulunan işleri bile yerine getirebilecek seviyede kabiliyete sahiptir.

Devin, geliştiriciler tarafından "yılmayan, yetenekli bir iş arkadaşı" olarak tanımlanıyor. Karmaşık mühendislik görevlerini planlayabilir ve gerçekleştirebilir, binlerce karar alabilir, bağlamları hatırlayabilir, zaman içinde öğrenebilir ve kod içindeki hataları düzeltebilir.