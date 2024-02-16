Dyson'ın ıslak-kuru temizlik yapan ilk süpürgesi, Türkiye'de! Fiyatı kaç?

Dyson, ıslak ve kuru temizlik yapabilen ilk kablosuz süpürgesi V15s Detect Submarine'i Türkiye'ye getirdi. Son teknolojiyle geliştirilen süpürge, kapsamlı ev temizliği yapmak isteyenleri memnun edecek gibi görünüyor.

Teknoloji dünyasının öncü markalarından biri olan Dyson, son teknoloji ürünü olan 'Dyson V15s Detect Submarine' isimli kablosuz süpürgesini Türkiye pazarına sundu. Bu yeni model, hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Dyson'ın en son teknolojilerinden birçokunu bünyesinde barındıran V15s Detect Submarine, kapsamlı ev temizliği yapmak isteyenler için özel olarak tasarlandı. Peki, fiyatı ne kadar oldu?

ÖZELLİKLERİ NE?

Süpürge, ıslak temizlik başlığı sayesinde suyu eşit şekilde yayarak her noktanın dengeli bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. 300 ml'lik temiz su tankıyla 110 metrekareye kadar olan alanları tek seferde temizleyebilen bu model, plaka mekanizmasıyla kirli suyun temiz su ile karışmasını engelliyor. Bu özelliği sayesinde kir ve döküntülerin zemine yayılmasını önlüyor.

Dyson V15s Detect Submarine'in ıslak temizlik başlığı, fayans, taş, ahşap, seramik, vinil, muşamba ve laminant gibi tüm sert zeminlerde etkili temizlik sağlıyor. Alçak yapısıyla mobilya altlarına kadar ulaşabilen başlık, manevra kabiliyetiyle de zor ulaşılan yerlerde maksimum temizlik sunuyor.

Kuru temizlikte de etkileyici bir performans sergileyen Dyson V15s Detect Submarine, Fluffy Optic temizleme başlığındaki aydınlatıcı toz teknolojisinin yanı sıra geliştirilmiş bir HEPA filtreleme sistemi ile donatılmış. Bu sayede çok küçük partiküllerin bile yüzde 99,99'unun yakalanmasına yardımcı oluyor.

Süpürge, "Akustik Toz Algılama" teknolojisi sayesinde LCD ekranında partikül boyutunu ve sayısını göstererek kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Farklı zemin tipleri için farklı özellikler sunan bu teknoloji, emiş gücünün otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Dyson V15s Detect Submarine'in 125 bin devirde çalışan güçlü motoru, 150 hava watt'lık yüksek emiş gücü sunuyor.

FİYATI NE KADAR OLDU?

Dyson'ın en son modeli V15s Detect Submarine, 29.999 TL fiyatla satışa sunulmuş olup, Dyson'ın resmi internet sitesinden temin edilebilmektedir.