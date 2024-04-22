Ecosia, "2024 Dünya Günü"ne özel yeni tarayıcısıyla dikkatleri üzerine çekiyor

Ağaçlandırmaya odaklı kâr amacı gütmeyen kuruluş Ecosia, yeni bir internet tarayıcısını tanıttı. Bu tarayıcı, kullanıcıları ne kadar çok kullanılırsa, o kadar fazla yenilenebilir enerji üretecek.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ecosia, çevre dostu bir hamleyle yenilikçi bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, "2024 Dünya Günü" şerefine özel olarak geliştirdiği yeni internet tarayıcısıyla dikkat çekiyor.

Her kullanıcı için günlük 25 Wh elektrik enerjisine denk geliyor

"Dünyanın en çevreci tarayıcısı" olarak tanıtılan "Ecosia Browser", şirketin güneş enerjisi çiftliklerinden elde ettiği enerjiyle desteklenecek. Bu, her kullanıcı için günlük 25 Wh elektrik enerjisine denk geliyor. İlk bakışta bu miktar küçük gibi görünebilir, ancak Ecosia Browser'ın milyonlarca kullanıcıya ulaşması durumunda, bu rakamın önemi artacaktır.

Ecosia Browser şu an için sadece bilgisayarlar için tasarlanmış durumda ve macOS ile Windows ekosistemlerinde tüm bilgisayarlar tarafından kullanılabiliyor. Ancak, tarayıcının mobil cihazlara gelecek olup olmadığı konusu henüz netlik kazanmış değil.

Ecosia'nın bu yenilikçi hamlesi, çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden ve teknolojiyi sürdürülebilirlikle birleştiren şirketlerin artan önemini vurguluyor. Ecosia Browser'ın kullanıcı dostu ara yüzü ve çevreci yaklaşımıyla internet kullanıcılarının ilgisini çekmesi bekleniyor.