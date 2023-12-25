Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha

Geçtiğimiz günlerde erişim engeline takılan Ekşi Sözlük, bir kez daha erişim engeline takıldı. Yetkililer, ikinci kısıtlamanın sebebini bilmediklerini ve yetkililerden bilgi almaya çalıştıklarını açıkladı.

24 Aralık 2023 tarihinde erişime kapatılan Ekşi Sözlük, yeni alan adları alarak faaliyetlerine devam etmeye çaba gösteriyor. Ancak bu yeni alan adları da zaman zaman erişim engeline takılabiliyor. Popüler sosyal medya platformu Ekşi Sözlük, 24 Aralık tarihinde "eksisozluk1999.com" alan adına getirilen bir erişim yasağı ile tekrar engellendi. Bu durum, platformun son 10 günde ikinci kez kısıtlanması anlamına geliyor.

Ekşi Sözlük bir kez daha kısıtlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 numaralı kararla Ekşi Sözlük'ün "eksisozluk1999.com" alan adına erişim engellendi. Ancak platform, hizmetlerine şu an itibariyle "eksisozluk111.com" adresi üzerinden devam ediyor.

Ekşi Sözlük, resmi X hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, erişim engeli konusunda bir karar alındığını fark ettiklerini ancak detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Platform, yetkililerden bilgi almaya çalıştıklarını ve detayları öğrendikçe paylaşacaklarını ifade etti.