Elektrikli otomobil devinden, durdurma kararı!

Elektrikli otomobil üreticisi Fisker, mali sıkıntılardan dolayı bir üretici ile ortaklık kurulana kadar gelecekteki projelere yatırımları durdurma kararı aldığını duyurdu.

Elektrikli otomobil üreticisi Fisker, son günlerde 2023 ve 4. çeyrek kazançlarını değerlendirirken gelecek planlarını ortaya koydu ve şirketin durumu pek de parlak görünmüyor.

Şirket, doğrudan tüketiciye satış (D2C) modelinden Bayi Ortağı modeline geçiş yaparken işgücünün yüzde 15'ini (yaklaşık 200 kişiyi) işten çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, gelecek modellere yönelik tüm yatırımlarını askıya alacak ve ancak başka bir otomobil üreticisi ile ortaklık kurması durumunda devam edecek.

"2024'E DAİR BEKLENTİLERİMİZİ 2023'E KIYASLA DAHA TEMKİNLİ BİR ŞEKİLDE AYARLADIK"

Şirketin 4. çeyrek geliri, 3. çeyrekteki 128,3 milyon dolardan 200,1 milyon dolara yükseldi. Ancak brüt kar marjı negatif yüzde 35 oldu ve hisse başına 1,23 dolar zarar edildi. Piyasadaki tek elektrikli aracı olan Ocean SUV'nin 10.193 adet üretildiği ancak sadece 4.929 aracın satıldığı belirtildi.

Fisker, Bayi Ortağı Modeline geçişini ilk olarak Ocak ayında duyurmuş ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 250 bayiden ilgi gördüğünü ve 13 anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Fisker Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Henrik Fisker, "Sektörün belirsiz ve değişken bir döneme girdiğinin farkındayız. Bu bilinçle ve 2023 deneyimlerinden yola çıkarak, şirketi düzene sokmak için bir plan hazırladık. 2024'e dair beklentilerimizi 2023'e kıyasla daha temkinli bir şekilde ayarladık" şeklinde konuştu.

Şirket, dünya genelinde 20.000 ila 22.000 Ocean modeli satmayı hedefliyor.

Fisker'ın şu anda "büyük bir otomobil üreticisi" ile yatırım ve gelecekteki elektrikli araçların ortak üretimi için görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Ancak, devasa bardak tutuculara ve özel kovboy şapkası alanına sahip elektrikli Alaska pickup gibi daha önce duyurulan araçların süresiz olarak askıya alınacağına dair kesinlik bulunuyor.

Nitekim, Fisker, Alaska pickup'ın üretimine 2025 yılı başlarında başlamayı planlıyordu.