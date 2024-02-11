Elinizin altından düşmeyecek 10 ChatGPT uzantısı

Yapay zeka, günlük yaşamımızı ve iş süreçlerimizi kolaylaştıran bir dönüm noktası olarak ön plana çıkıyor. ChatGPT uzantıları ve pluginleri ise bu teknolojinin potansiyelini maksimize etmemize olanak sağlıyor. İşte, en kullanışlı ChatGPT uzantıları ve pluginleriyle ilgili detaylar...

Yapay zekâ, günlük yaşamımızı ve iş süreçlerimizi basitleştiren, zenginleştiren ve daha verimli hâle getiren bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ChatGPT'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve onu bir üst düzeye taşımak için bu teknolojiyi destekleyen ve genişleten çeşitli ChatGPT uzantıları ve ChatGPT pluginleri kullanmak potansiyel açıdan önemli hâle geliyor.

Yapay zekânın nasıl çalıştığını daha iyi anladıkça sunduğu imkânlar da bizleri daha çok şaşırtıyor. İşte bu noktada ChatGPT uzantıları ve ChatGPT pluginleri devreye giriyor. Bu uzantılar, eşsiz bir dünyanın kapılarını aralayarak yapay zekânın tam potansiyelini nasıl kullanabileceğimizi keşfetmemize olanak tanıyor.

İşte en kullanışlı ChatGPT uzantıları ve pluginleri:

CHATGPT UZANTILARI VE PLUGİNLERİ

WebPilot:

Web sayfalarıyla sorunsuz etkileşim sağlayan çok yönlü bir açık kaynak eklentisi. Kullanıcılar, çevrim içi içerikle doğal ve sezgisel konuşmalar yapabilir, araştırma sonuçlarını arayabilir veya yeni konular hakkında interaktif öğrenme yolculuğuna çıkabilir.

Smart Slides:

Power Point sunumu oluşturmak isteyenler için ideal bir eklenti. Basit ipuçları ve biraz bilgiyle sunumlarınızı hazırlamanızı sağlar.

Wolfram:

Zengin bilgi, hesaplama ve görselleştirme araçları sunarak ChatGPT'nin yeteneklerini geliştiren bir eklenti. Matematiksel hesaplamaları yapmak ve karmaşık soruları yanıtlamak için idealdir.

Zapier:

Binlerce uygulamaya kolayca bağlanabilen ve görevleri ChatGPT içinde gerçekleştirebilen bir eklenti. Otomatikleştirilmiş görevler için idealdir.

Ask Your PDF:

PDF'lerden bilgi almayı kolaylaştıran bir eklenti. Belirli konular hakkında bilgi ayıklamak için oldukça kullanışlıdır.

Link Reader:

Çeşitli dijital kaynaklardan gelen bilgileri özetlemenize yardımcı olan bir eklenti. Web sayfaları, PDF'ler, PowerPoint slaytları ve daha fazlasından bilgi çıkarabilir.

VoxScript:

Transkripti olan videolardan bilgi çıkarmanıza yardımcı olan bir eklenti. Yazılı bir format isteyenler için idealdir.

DALL-E:

Metin komutlarına bağlı olarak istediğiniz görseli size sunan bir yapay zekâ aracı. Yaratıcı görseller oluşturmak için idealdir.

Speak:

Dil öğrenenler için çeviri ve konuşma pratiği yapma imkânı sunan bir eklenti.

OpenTable:

Restoran rezervasyonlarını hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapmanıza olanak tanıyan bir eklenti. Hazır rezervasyon ayrıntılarına erişim sağlar.