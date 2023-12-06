Elon Musk, 1 milyar dolar toplamayı hedefliyor

Elon Musk, yapay zeka şirketi xAl için 1 milyar dolar fon toplamayı hedefliyor. Şimdilik 135 milyon dolarlık kısım toplandı ancak hala ilerlemek için ciddi bir mesafe kat edilmesi gerekiyor.

Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI için 1 milyar dolar fon toplama hedefine doğru ilerliyor. Twitter'ı satın alırken harcadığı paranın 44'te birini toplamaya çalışan Musk, SEC dosyalarına göre şu ana kadar adı açıklanmayan dört yatırımcıdan 135 milyon dolar topladı. Bu fonlarla xAI, OpenAI'nın ChatGPT, Google'ın Bard ve Anthropic'in Claude yapay zekalarına rakip olan Grok adlı sohbet robotunu piyasaya sürdü.

Hedef 1 milyar dolar toplamak

Grok, diğer yapay zeka botlarının ilgilenmediği karmaşık sorulara cevap verme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Grok'un "asi bir çizgiye" sahip olacağı belirtiliyor. Şu anda sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilen Grok, ilerleyen dönemlerde Elon Musk'ın planları doğrultusunda X Premium+ aboneleri için beta olarak yayınlanacak. Grok'un öne çıkan özelliklerinden biri, X platformunda gerçek zamanlı olarak sunulan bilgilere anlık erişim yeteneği. Ancak, bu tür bilgilere anlık erişimde doğru ile yanlış bilgilerin ayrımının önemi büyük.

Elon Musk, OpenAI'ın kurucu ortaklarından biri olmasına rağmen 2018'de yönetim kurulundan ayrıldı. Son dönemlerde Musk, özellikle Kasım ayında CEO Sam Altman'ı kovup yeniden işe alarak yapay zeka endüstrisinde kafa karışıklığına ve endişeye neden olduğu için OpenAI'ı eleştirmişti. xAI için 865 milyon dolar toplamak zorlu bir hedef olsa da Musk'ın teknoloji dünyasındaki etkinliği ve güçlü ismi, bu süreci başarıyla tamamlamasına olanak tanıyor.