Elon Musk, Apple'a karşı sert çıkış yaptı! ChatGPT entegrasyonunu tehdit etti

Tesla CEO'su Elon Musk, Apple'ın ChatGPT entegrasyonunu açık bir şekilde eleştirerek, bu durumun kabul edilemez bir güvenlik ihlali olacağını belirtti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ancak etkinliğin ana gündem maddesi olan Apple Intelligence özellikleri, Elon Musk gibi önemli bir ismi rahatsız etti.

Musk, kendi şirketlerinde Apple ürünlerinin kullanımını yasaklayabilir

Apple'ın duyurusuna göre, iPhone'lara gelecek yapay zekâ özellikleri arasında yer alan Apple Intelligence ile ChatGPT entegrasyonu öne çıkıyordu. Ancak bu haber, Tesla CEO'su Elon Musk'ın rahatsızlığına neden oldu. Musk, Apple ürünlerinde bu entegrasyonun gerçekleşmesi durumunda kendi şirketlerinde Apple ürünlerinin yasaklanabileceğini dile getirdi. Ona göre, böyle bir entegrasyon güvenlik açısından kabul edilemez bir ihlal oluşturacaktı.

Musk'ın bu çıkışı, Apple ile doğrudan bir sorununun olmadığını açıkladı. Ancak OpenAI adlı şirketin arkasında yer alan yapı nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtti. Geçtiğimiz aylarda Musk ve OpenAI yönetimi arasında yaşanan sert tartışmalar, bu rahatsızlığın temelini oluşturuyor gibi görünüyor. Elon Musk, Apple'ın OpenAI ile iş birliğini, daha önce yaşanan anlaşmazlıkların bir uzantısı olarak değerlendiriyor ve bu nedenle de tepkisini dile getiriyor.

Apple, Elon Musk'ın açıklamalarına henüz bir yanıt vermedi.