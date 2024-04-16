Elon Musk doğruladı! Ücretli olacak
X platformunun uzun süredir devam eden bot sorunu, giderek büyüyor ve kullanıcıların şikayetlerini artırmıyor. Bu sorun, platformun kripto para odaklı ve diğer alanlarda dolandırıcılık amacıyla kullanılan botların sayısının artmasıyla daha da karmaşık hale geliyor. Ancak Elon Musk, bu sorunu çözmek için yeni bir plan ortaya koymuş gibi görünüyor.
X, ücretli oluyor
Dün X Updates Radar hesabı tarafından paylaşılan bir gönderide, platforma yeni üye olan kullanıcıların platformu kullanabilmek için "küçük bir yıllık ücret" ödemeleri gerektiği belirtilmişti. Musk, bu değişikliğin gerçek olduğunu doğrulayarak, Ne yazık ki, botların saldırılarını engellemenin tek yolunun, yeni kullanıcıların platforma erişimini sınırlı tutmak için küçük bir ücret almak olduğunu ifade etti.
Musk'un bir başka tweet'inde ise yeni kullanıcıların sadece üç ay boyunca ücret ödemeleri gerekeceği, daha sonrasında ise yazma hakkının ücretsiz olacağı açıklandı.