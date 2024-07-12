Elon Musk, eski çalışanlara karşı zafer kazandı

Elon Musk, eski Twitter çalışanlarına 500 milyon dolar ödemekten kurtuldu.

Eskiden Twitter olarak bilinen ve Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra X adını alan sosyal medya platformu, satın alma sürecinden bu yana birçok hukuki mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Bu davalardan biri, Musk'ın şirketi devralmasının ardından işten çıkardığı 6.000'den fazla çalışanı ve onlara kıdem tazminatlarının tamamını ödemediği iddiasını temel alıyordu. Geçtiğimiz günlerde Musk, bu davada eski çalışanlarına karşı önemli bir zafer elde etti.

Dava reddedildi

Eski Twitter çalışanı Courtney McMillian tarafından açılan toplu dava, Çalışan Emeklilik Geliri Güvenliği Yasası (ERISA) uyarınca, Twitter Kıdem Planı'nın işçilere üç aylık maaş ödemesi gerektiğini, ancak bu ödemenin yapılmadığını iddia ediyordu. McMillian ve diğer davacılar, ödenmemiş kıdem tazminatı olarak 500 milyon dolar talep ettiler.

Salı günü, Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesindeki ABD Bölge Yargıcı Trina Thompson, Elon Musk'ın toplu dava şikayetinin reddedilmesi yönündeki talebini kabul etti. Yargıç Thompson, çalışanların işten çıkarılmadan önce ayrı bir ödeme planına ilişkin bildirim aldıklarını tespit etti ve bu nedenle davanın uygun olmadığını belirtti. Thompson, Musk'ın şirketi devralmasından sonra kabul edilen kıdem tazminatı programının bu eski çalışanlar için geçerli olduğuna karar verdi ve dava reddedildi.