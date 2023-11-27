Elon Musk, Gazze şeridine Starlink getirecek

Elon Musk, Gazze şeridine Starlink getirecek
Elon Musk, İsrail hükûmeti ile anlaşmaya vararak Gazze şeridini de içine alan bölgeye Starlink getirecek.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrailli yetkililer ile anlaşmaya vararak, Gazze'ye Starlink ile internet sağlayacak.

Elon Musk, Gazze'ye internet erişimi sağlamak için savaşın ilk günlerinde teklifte bulunmuş ama İsrailli yetkililer bu duruma tepki göstermişti. Hamas'ın bu durumdan faydalanacağını söyleyen yetkililer, artık fikrinden vazgeçmiş görünüyor.

Starlink, Gazze sınırında da çalışacak

Edinilen bilgilere göre Elon Musk ve ekibi, Starlink hizmetini İsrail İletişim Bakanlığının bilgisi dahilinde çalıştıracak. Yapılan hizmet, Gazze şeridinde de kullanılabilecek. Starlink'in önümüzdeki yıl İsrail'e gelmesi bekleniyor. Ancak daha önce gelmesi de söz konusu olabilir.

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