Elon Musk, insanlığın önündeki en büyük riski açıkladı

Elon Musk, insanlık önündeki en büyük riski açıkladı. Musk, "Eğer insanlar daha fazla çocuk sahibi olmazlarsa, medeniyet çökecek. Bu sözlerimi bir kenara yazın" dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinde eski adıyla bilinen Twitter'da bir kullanıcı, Hollanda, İtalya, Japonya, Çin ve Güney Kore gibi bazı ülkelerde doğum oranlarının rekor seviyede düşük olduğunu belirten bir mesaj paylaştı. Bu mesajı gören iş adamı Elon Musk, konuyla ilgili olarak "İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun nüfus çöküşüdür" şeklinde bir açıklama yaptı.

Elon Musk, insanlığın karşı karşıya olduğu tehlikeyi açıkladı

Elon Musk'ın bu konudaki yorumu, kendisinin ilk defa gündeme getirdiği bir konu değil. Daha önce de Musk, dünyada çok fazla insan olduğunu ve nüfusun kontrolsüz bir şekilde arttığını düşündüğünü ifade ederek, "Tam tersi" diyerek insanları verilere bakmaya çağırmıştı. Musk, "Eğer insanlar daha fazla çocuk sahibi olmazlarsa, medeniyet çökecek. Bu sözlerimi bir kenara yazın." şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ayrıca 6 çocuk babası olan Musk, bu kadar çok çocuk sahibi olmasının nedenini, iyi bir örnek olma amacıyla olduğunu belirtmişti.