Elon Musk "Neuralink" projesi için bakın ne kadar yatırım almış

Elon Musk "Neuralink" projesi için bakın ne kadar yatırım almış
Elon Musk, Neuralink için ne kadar yatırım aldığını açıkladı. Son yatırım turunda şirket 43 milyon dolar yatırım almayı başardı. Toplamda 320 milyon dolar aşan bir bütçe ortaya çıkmış oldu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın kurduğu Neuralink şirketi, insanların beyinlerine takılacak bir cihaz aracılığıyla internete erişmeyi hedefliyor. Firmanın bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara olan ilgi ve yatırımlar devam ediyor.

Toplamda 320 milyon dolar toplandı

Geçtiğimiz haftalarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bildirimlere göre, Neuralink son yatırım turunda 43 milyon dolar daha topladı. Bu yatırımın ardından şirketin toplam yatırım miktarı 323 milyon dolara ulaştı. Yatırım turunun liderliğini milyarder yatırımcı Peter Thiel yaptı.

Neuralink'in geliştirdiği cihaz, insanların beyin aktivitelerini gözlemleyerek doğrudan internete erişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Firma, gelecek yıl içinde insanlı deneylere başlamayı planlıyor. Ancak bu deneyler öncesinde yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

Şirketin FDA tarafından onay almasının ardından cihazın insanlı deneylere geçiş yapması bekleniyor. Bu süreçte Neuralink, beynine çip takılan 11 kişi üzerinde deneyler yapacak. Ancak başvuruların binlerce kişiden geldiği belirtiliyor.

Neuralink'in geçmişteki klinik çalışmalarında, beyinlere çip takılması sürecinde komplikasyonlar yaşandığı ve bu nedenle maymunların uyutulmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Elon Musk, bu iddialara karşı çıkarak sağlıklı maymunları riske etmemek için ölüme yakın durumda olan maymunların seçildiğini belirtmişti.

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