Elon Musk, Neuralink'in ilk kez bir insan beynine çip taktığını duyurdu

Eksantrik milyarder Elon Musk'ın heyecan verici projelerinden biri olan Neuralink, insanların beyinlerine çip takılmasını mümkün hale getirecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Şimdi ise Musk, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ilk kez bir insana Neuralink çipi takıldığını duyurdu ve bu kişinin iyileşme sürecinin devam ettiğini belirtti. İlk insanlı testlerin olumlu sonuçlar verdiği ifade edildi.

Neuralink, uzun süredir bu anı bekliyordu ve geçtiğimiz sonbaharda FDA'dan gelen onayın ardından çeşitli hastaları projeye dâhil etmeye başlamıştı. Omurga sakatlıkları nedeniyle felçli olanlar veya ALS hastalarının bu çalışma için uygun olduğu belirtilmişti. Başlangıçta, Neuralink'in amacının insanların sadece düşünce gücünü kullanarak fare imleçlerini veya klavyeyi kontrol edebilmesini sağlamak olduğu ifade edilmişti.

Musk, şu anda süreç hakkında başka bir bilgi vermedi ancak bu deney, firmanın önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Elon Musk, Neuralink ile insanların geçmiş deneyimlerini tekrar yaşayabileceklerini ve hatta gerçekliği veya kurgusal evrenleri deneyimleyebileceklerini söylüyor.

Diğer yandan Neuralink, ABD'de hayvan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla bir federal soruşturma ile karşı karşıya kalmıştı. İnsanlar üzerinde klinik deneylere başlanması, firma için bu açıdan da bir rahatlama sağlayabilir. Bu gelişme, Neuralink'in gelecekte insanlar üzerindeki teknolojik etkisinin potansiyelini artırabilir.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.