Elon Musk, Open AI'dan CEO Sam Altman'ı kovduran ismi işe almak istiyor

Elon Musk, Open AI'dan CEO Sam Altman'ı kovduran ismi işe almak istiyor
Open AI'ın kurucularından olan eski Ilya Sutskever, Elon Musk ile çalışmaya başlayabilir. İşte detaylar...

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın görevden alınması sonrasında, OpenAI'nın kurucularından biri olan Ilya Sutskever'ın kariyeri belirsiz bir hal aldı. Sutskever'ın, Elon Musk'ın şirketi xAI'da çalışmaya dönebileceği konuşuluyor.

Sutskever, geçmişte OpenAI'nın yönetim kurulunda görev almış ancak şu anda organizasyondaki geleceği belirsizliğini koruyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Sutskever'in Tesla'da çalışması gerektiğini öne sürdü, ve bu öneriye Elon Musk "veya xAI" şeklinde bir cevap verdi. Bu cevap, Sutskever'ın Tesla'da çalışma olasılığını gündeme getirdi.

Elon Musk, geçmişte Sutskever'i OpenAI'ın kuruluşunda yer alması için Google'dan ayırmıştı. Musk, aynı zamanda kendi yapay zekâ girişimi olan xAI'ı duyurmuştu. Altman'ın görevden alındığı günlerde Musk, Sutskever için "Ilya iyi bir ahlâki pusulaya sahip ve güç aramıyor. Kesinlikle gerekli olduğuna inanmasa böyle sert bir aksiyon almazdı." açıklamasını yaparak Sutskever'e olan desteğini göstermişti. Sutskever ise konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmış değil.

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