Elon Musk, OpenAl'ın tehlikeli bir yapay zeka keşfi yaptığını düşünüyor!

Elon Musk, Sam Altman'ın OpenAI'dan kovulma nedeniyle ilgili bir tahminde bulunarak, endişeli olduğunu söyledi. Musk, şirketin tehlikeli bir yapay zeka keşfi yapmış olabileceğini söyledi.

OpenAI'da yaşanan olayların ardından geliştirici şirketin CEO'su Sam Altman'ın işten çıkartılmasına dair net bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Elon Musk, OpenAI'ın tehlikeli bir yapay zeka keşfi yapmış olabileceği ve bu nedenle Altman'ın görevden alınmış olabileceği konusunda bir tahminde bulundu.

Tehlikeli bir yapay zeka geliştirmiş olabileceğinü düşünüyor

Musk, OpenAI yöneticisi Ilya Sutskever'in neden Altman'ı bu kadar kararlı bir şekilde görevden almak istediğini merak ettiğini belirtti. Sutskever, Altman'ın kovulması yönünde oy kullanmış, ancak daha sonra bu kararından geri adım atmıştı.

Musk, OpenAI'ın yapay zeka alanında potansiyel olarak tehlikeli bir keşif yapmış olabileceği ve bu durumun Altman'ın görevden alınmasına neden olmuş olabileceği konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Ancak Musk'ın bu açıklamaları kendi tahminine dayanmakta olup, resmi bir bilgi kaynağına dayanmamaktadır.

Bu iddiaların yanı sıra, Microsoft Başkanı Brad Smith, OpenAI'daki olaylarla ilgili endişelerin, şirketin yapay zeka çalışmalarının tehlikeli bir noktaya gelmiş olmasıyla ilgili olmadığını ve Sam Altman'ın görevden alınmasının nedeninin bu olmadığını belirtti. Yatırımcı ve çalışanlar arasında olumsuz tepkilerin olduğu OpenAI olayları, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir konu haline gelmiş durumda.