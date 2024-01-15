Elon Musk, Starship'in patlama nedenini açıkladı

Elon Musk, SpaceX'in dev roketi Starship'in ikinci fırlatma sırasında patlamasının nedenini açıkladı.

SpaceX'in Starship roketinin ikinci entegre test uçuşu, büyük bir başarıya ulaştı ancak yaşanan sorunlar üzerine Elon Musk bir açıklama yaptı. Kasım ayında gerçekleşen test uçuşunda roketin başarılı bir şekilde ayrılmasına rağmen, Super Heavy güçlendirici dönüş yolunda parçalandı ve Starship roketi de benzer bir durumla karşılaştı.

Elon Musk ilk kez açıkladı

Musk'ın yaptığı açıklamaya göre, roketin normal bir görevde yük taşıyor olması durumunda, yörüngeye ulaşabileceğini belirtti. Musk, roketin yük taşımıyordu çünkü normalde bir görev sırasında rokette sıvı oksijen bulunmazdı ve patlama oksijen kaynaklı bir ateşle ilgiliydi. Bu durumu daha önce öngöremeyen SpaceX, yaşanan sorunların ardından benzer durumları önlemek adına düzenlemeler yapacaktır.

Elon Musk, SpaceX'in hızlı bir şekilde faaliyete geçmesi için birkaç roketin daha imha edilmesinde sakınca görmediğini belirtti. Ona göre, donanımın fedakarlık edilmesi zaman kaybına kıyasla daha iyidir. Bu açıklamalar, SpaceX'in uzay seyahatleri konusundaki hırslarını ve hedeflerini sürdürme kararlılığını yansıtmaktadır.