Elon Musk üniversite kurmaya hazırlanıyor

Pandemi döneminde Teksas'a taşınan Elon Musk, Austin'de yeni bir üniversite kurmak için kolları sıvadı. Ünlü milyarder, ilkokul seviyesinden okul kurmayı amaçlıyor.

Elon Musk'ın, Teksas'ta yeni bir üniversite kurma amacı doğrultusunda The Foundation adlı vakfına yaklaşık 100 milyon dolar bağışladığı ortaya çıktı. Bu bağış, Musk'ın vergi bildirimlerinde yer aldı. The Foundation, bu bağışla birlikte STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimine odaklanan ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim kurumları açmayı planlıyor. Daha sonra ise vakıf, en üst seviyede eğitim veren bir üniversite kurma amacı güdüyor.

Elon Musk gözünü eğitim cephesine dikti

Vakfın, üniversite kurulduğunda tecrübeli çalışanları işe alacak ve geleneksel müfredatın yanı sıra simülasyonlar, vaka analizleri, üretim çalışmaları ve laboratuvar deneyleri ile öğrencilerin gelişimine odaklanacak bir eğitim modeli benimsemeyi planladığı ifade ediliyor. Üniversite için yetkili mercilere akreditasyon başvurusu yapılacak.

Austin, Teksas bölgesindeki eğitim olanaklarının artmasıyla birlikte teknoloji alanında popüler hale geldi. Teksas Üniversitesi'nin yanı sıra, Musk'ın kurduğu The Foundation tarafından yapılacak yeni eğitim girişimi, bölgedeki teknoloji ve eğitim etkinliklerine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Elon Musk daha önce SpaceX'in merkezi Kaliforniya'dayken kendi çocukları için Ad Astra adlı bir okul kurmuş ve sonrasında bu okulu Teksas'a taşımıştı. Bu yeni girişimle birlikte Musk, eğitim alanındaki etkinliklerini genişletmeyi amaçlıyor.