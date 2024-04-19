Elon Musk, X platformunda etkileşim kasanlara sınır getiriyor

Elon Musk, X platformunda etkileşim kasanlara sınır getiriyor
Dünyanın en önde gelen iş insanlarından biri olan Elon Musk, sahibi olduğu popüler platformu X ile ilgili önemli bir karar aldı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, dünyanın en popüler mikroblog platformu olan X ile ilgili önemli bir adım attı. Musk, X platformunda "etkileşim kasan" tüm hesapların askıya alınacağını duyurdu.

Etkileşim kasan hesaplar askıya alınacak

"Etkileşim kasmak" ifadesi, kullanıcıların belirli bir başlık altında paylaşımlar yaparak, diğer kullanıcılarla spam seviyesinde etkileşimde bulunmalarını ifade ediyor. Bu özellikle kripto para yatırımcıları arasında yaygın bir durumdur. Son zamanlarda airdrop kampanyaları, sosyal medya farm'ları aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Musk'ın bu açıklaması, bu tür etkileşim kasma faaliyetlerine bir son vereceğini işaret ediyor.

Elon Musk'ın aldığı bu kararın, birçok kullanıcıyı etkileyeceği açıktır. Çünkü "etkileşim kasmak", genellikle takipçi sayısını artırmak isteyen birçok hesabın tercih ettiği bir yöntemdir. Ancak, Musk'ın bu kararının ne zaman uygulanmaya başlayacağı henüz net değil.

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