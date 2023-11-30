Elon Musk, X'te reklam vermeyi bırakan şirketlere hakaret etti!

Elon Musk, katıldığı bir programda hem hakaret etti hem de özür diledi. Reklam vermeyi bırakanları hedef alan Musk, reklam vermeyi bırakan şirketlere ağır konuştu.

Milyarder iş insanı Elon Musk, popüler mikroblog platformu X'te reklam gelirlerinin sıfıra düşmesiyle ilgili bir programa katılarak konuştu. Musk'ın açıklamaları, daha önceki "Yahudi karşıtı" bir paylaşımı nedeniyle X'te reklam vermeyi bırakan şirketlerle ilgiliydi.

Programda Elon Musk, kullanıcının antisemitik bir paylaşımına verdiği yanıtın ardından gelişen olaylar hakkında konuştu. Musk, verdiği yanıtın ardından gelen olumsuz yorumlar ve şirketlerin X'te reklam vermeyi durdurmalarının, kendisinin aslında kötü bir şeyi kastetmediği, bu durumu anlamadığı bir durum olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, bu paylaşımın özür dilemeye değer olduğunu belirtti.

"S.... gidin" diyerek tepki gösterdi

Elon Musk'ın programa katıldığı sırada yaptığı açıklamalardan biri, reklamverenlere hakaret içeriyordu. "S... gidin" ifadesini kullanan Musk, özellikle Disney CEO'su Bob Iger'ı hedef aldı. Iger'ın, Elon Musk'ı antisemitik paylaşımı nedeniyle suçlaması üzerine yapılan bu hakaret içeren açıklama, olayın daha da büyümesine sebep oldu.

Elon Musk, X'te reklam vermeyi bırakan şirketlere hitaben, "Eğer geri dönmezlerse, X batmış demektir." şeklinde bir ifade kullanarak, şirketin reklam gelirlerinin düşüşüne karşı mücadele ettiğini ve platformun geleceğini savundu.

Bu açıklamalar, Elon Musk'ın mikroblog platformu X'teki kontroverisyal durumu ve reklam gelirlerindeki düşüşü konu alan bir çatışmanın bir yansıması olarak dikkat çekiyor.