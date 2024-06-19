Elon Musk yönetimindeki X, ödeme hizmetleri ile yeniden şekillenecek

X, merakla beklenen ödeme hizmetlerini yakında sunacak.

Elon Musk'ın 2022'nin sonlarından itibaren yönetiminde olduğu X, bu süreçte birçok köklü değişikliğe uğrayarak sadece bir mikroblog platformu olmaktan çıkmıştı. Artık kullanıcılar, X üzerinden uzun videolar izleyebiliyor, iş bulabiliyor ve çeşitli etkileşimlerde bulunabiliyor. Şimdi ise Musk, X'e bir başka büyük yenilik getirmeye hazırlanıyor.

X, ödeme hizmetlerinde yeni bir dönem başlatabilir

Bloomberg'ün raporuna göre Elon Musk, X platformuna ödeme hizmetleri eklemek için çalışmalarına hız verdi. Şirketin bu yıl sonuna kadar bu sistemi entegre etmeyi planladığı belirtiliyor. Ödeme hizmetlerinin entegrasyonu ile X, Apple Pay ve benzeri global para transferi hizmetlerine rakip olmayı hedefliyor.

X platformu bu hizmetleri sunabilmek için ABD'de 28 eyalette lisans almış durumda. Musk'ın hedefi, tüm 50 ABD eyaletinden gerekli onayları aldıktan sonra özelliği piyasaya sürmek. Ayrıca, bu hizmeti ilerleyen dönemde dünya çapında sunma planları da bulunuyor.

Elon Musk, daha önce birçok kez X'i "her şey uygulaması"na dönüştürmek istediğini ifade etmişti. Bu vizyon, kullanıcıların birçok farklı işlevi tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirebilmesini içeriyor. Ödeme hizmetlerinin eklenmesi, bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olarak görülüyor. Bu yeni özellik ile kullanıcılar, X üzerinden para transferi yapabilecek ve belki de alışveriş işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Özelliğin tam detayları henüz açıklanmış değil. Ancak Musk'ın hedefleri doğrultusunda X'in, Apple Pay tarzı global para transfer hizmetleri sunabileceği tahmin ediliyor. Bu hizmet, kullanıcıların dünya genelinde para gönderip almasına olanak tanıyabilir ve X'i finansal işlemler için de önemli bir platform haline getirebilir.