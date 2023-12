Elon Musk'a kötü haber! SpaceX ikonik Falcon 9'u kayboldu

SpaceX'in öncü Falcon 9 güçlendirici roketlerinden biri olan B1058, 19 başarılı fırlatma ve dikey inişin ardından tamamen yok oldu. SpaceX'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, otonom insansız hava aracı Just Read the Instructions (JRTI) güvertesine yapılan iniş sırasında roket devrildi. Şiddetli rüzgarlar ve dalgalardan kaynaklanan zorlu hava koşulları, bu olayın başlıca nedeniydi.

B1058 roketi, uzun bir hizmet geçmişine sahipti ve 860'tan fazla uyduyu veya 260 tondan fazla kargoyu yörüngeye fırlatmayı başarmıştı. Mayıs 2020'deki Demo-2 görevi, B1058'in Amerikan topraklarından uzaya astronot taşıyan ilk roket olma başarısını içeriyordu.

Ancak roketin sonu, bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle belirlendi. Zorlu deniz hava koşulları, bu olayın ana tetikleyicisiyken, SpaceX yetkilileri ayrıca roketin yaşının ve bazı eksik güncellemelerin rol oynadığını açıkladı. SpaceX'in Fırlatmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kiko Dontchev'e göre, B1058'in bazı güncellemelere sahip olmaması, güvenlik sistemlerinden yoksun olmasına neden oldu.

B1058, roketin alt kısmını, iniş ayaklarını, dokuz Merlin 1D motorunu ve Octagrabber adlı otonom robotu içeren kalıntılarıyla Canaveral Limanı'na ulaştı. SpaceX, roketin kalan parçalarının değerli veriler sağlamak adına inceleneceğini ve motorların kurtarılmasının planlandığını belirtti. SpaceX yetkilisi Jon Edwards, "Bu güçlendiricinin hala oldukça fazla değeri var. Bunun boşa gitmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Roketin kaybı, SpaceX'in genel başarılı fırlatma ve iniş siciline rağmen, uzay endüstrisindeki zorlukları ve riskleri hatırlatıyor.

