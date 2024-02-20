Elon Musk'ın, beyne çip takma projesi sonuç verdi!

Elon Musk'ın Neuralink projesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Beynine çip takılan ilk hasta, sadece düşünce gücüyle bilgisayar faresi kullanmaya başladı. Elon Musk, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın insan beynine yerleştirilen çip projesi olan Neuralink, bir ay önce önemli bir gelişmeyle gündeme gelmişti. Ancak şimdi, bu projeyle ilgili yeni bir dönemeç yaşanıyor. Musk, kendi mikroblog platformu olan X'te yaptığı bir paylaşımda, Neuralink çipinin ilk kez bir insana başarıyla yerleştirildiğini duyurmuştu. Gelişmelerin ardından şimdi ise konuyla ilgili yeni bir aşama kaydedildi.

"GELDİĞİMİZ SON NOKTADA, BU AMACA BİR NEBZE DE OLSA YAKLAŞILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Elon Musk'ın X'te gerçekleştirdiği bir Space oturumunda yaptığı açıklamalara göre, çipe sahip olan hastanın bir aylık süreç sonunda tamamen iyileştiği belirtiliyor. Daha da önemlisi, bu hasta düşünce gücüyle bir bilgisayar faresini kontrol edebiliyor. Musk'ın verdiği bilgilere göre, Neuralink ekibinin amacı, hareket kabiliyetinden yoksun bir bireyin düşünceleriyle bilgisayar farelerini veya klavyeleri kullanabilmesini sağlamaktı. Ve bu noktada, beklenen ilerlemeler kaydedildiği görülüyor.

Elon Musk, yaptığı açıklamada, "Neuralink çipinin yerleştirildiği ilk hasta, hareket kabiliyetinden yoksun bir bireydi. Ekibin amacı, bu hastanın düşünce gücüyle bilgisayar faresini veya klavyeyi kullanmasını sağlayabilmekti. Geldiğimiz son noktada, bu amaca bir nebze de olsa yaklaşıldığını görüyoruz. Ancak tedavi sürecinin yüzde 100 başarı sağlayıp sağlamayacağını görmek için bir süre daha beklemek gerekecek" şeklinde konuştu.

Neuralink projesinin bu yeni aşaması, teknolojinin insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini daha da derinleştirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak tedavi sürecinin başarısı hakkında kesin sonuçlar için daha fazla zaman ve araştırma gerekeceği de vurgulanıyor. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, insanlık için umut verici bir adım olarak kabul ediliyor.